Кобзон рассказал про убийство быка головой

Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон здоров и чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал РИА Новости в среду, 19 апреля.

«Я здоров, к чему скрывать. Я недавно головой быка убил», — заявил Кобзон.

Как отмечает агентство, ранее в СМИ появилась информация, что исполнитель попал в одну из московских больниц из-за осложнения после тяжелого заболевания.

Иосиф Кобзон — народный артист России. Сейчас он также занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по культуре.

Ранее был госпитализирован певец, бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков. Сообщалось, что артиста подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако его пресс-атташе опровергла эту информацию.