Врачи рассказали о состоянии госпитализированного певца Николая Носкова

Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков чувствует себя лучше. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала пресс-атташе артиста Юлия Сажина.

«Только что разговаривали с лечащим врачом Николая. Его состояние оценивается специалистами как стабильное. Врачи считают, что он идет на поправку», — заявила она.

Сажина также опровергла распространенную ранее в СМИ информацию о том, что певца подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Ранее во вторник стало известно, что 61-летний Носков в тяжелом состоянии был доставлен в подмосковный клинический госпиталь «Лапино». Отмечалось, что по результатам проведенного обследования доктора начали готовить его к операции по удалению тромба в шейном отделе.

Николай Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Был участником таких коллективов, как «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Последний на данный момент сольный альбом исполнителя вышел в 2012 году.