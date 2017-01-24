Николай Носков станет гостем «Соли» Захара Прилепина

Российский певец Николай Носков примет участие в передаче писателя Захара Прилепина «Соль» на телеканале РЕН ТВ. Эфир состоится 29 января в полночь, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе канала.

Бывший фронтмен группы «Парк Горького» расскажет о своей жизни, попытках покорить Америку и странствиях по Азии.

«Пацаном мечтал увидеть две страны: США и Индию. Первой получилась Америка. Облом полнейший. Я не понял этой страны: все есть — и ничего нет. А приезжаешь в Индию — наоборот. Вроде ничего нет, но все есть. Это я к тому, что кто за чем едет. Если спасти свою жизнь от голода, от холода, чтоб пенсия была — то конечно, это куда-то туда, в Америку. А если ты хочешь открыть свою духовную Америку — нужно ехать в Индию», — сказал певец.

Носков поделится своими впечатлениями об американском шоу-бизнесе, общении с такими артистами, как Джон Бон Джови и Клайс Майне из немецкой группы Scorpions.

Разговор в передаче также пойдет о таких понятиях, как любовь к Родине, внутренняя гармония, поддержание физической и духовной формы.