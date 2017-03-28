Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков был доставлен в подмосковный клинический госпиталь «Лапино». Об этом сообщается на сайте исполнителя во вторник, 28 марта.

Носков проходит курс интенсивной терапии. «Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», — пишут представители певца.

17 марта в пресс-службе Носкова объявили о переносе мартовских концертов исполнителя на осень. Причиной этому послужило несоблюдение обязательств московского организатора выступлений.

61-летний Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Он выступал в составе групп «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай», а также выпустил пять сольных альбомов. Последняя пластинка, «Без названия», вышла в 2012 году.