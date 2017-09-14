Появились подробности смерти Рады из «Банд'Эрос»

Бывший участник группы «Банд'Эрос» певец Батишта (Кирилл Петров) рассказал, что перед смертью бывшая солистка коллектива Родика (Рада) Змихновская впала в кому. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Батишта добавил, что не уверен, правда ли это. Он отметил, что пытается связаться с родственниками артистки и узнать детали произошедшего.

Как передает портал Hello со ссылкой на пресс-службу группы, исполнительница умерла в США.

«Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме — врачи не смогли ее спасти. Сегодня утром она скончалась. Информации о похоронах пока нет», — сказали изданию.

О смерти Змихновской СМИ сообщили ранее в четверг.

Исполнительница покинула проект «Банд'Эрос» в 2007 году, предположительно из-за беременности. Она была участницей оригинального состава, записавшего альбом «Коламбия Пикчерз не представляет».

Также Родика Змихновская выступила исполнительным продюсером киноленты «Танцующий в пустыне» 2014 года.