СМИ сообщили о смерти бывшей солистки группы «Банд'Эрос»

В сети появилась информация о том, что скончалась бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада (Родика Змихновская). Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, близкие артистки подтвердили ее смерть.

Змихновская покинула проект «Банд'Эрос» в 2007 году. Согласно Википедии, это произошло из-за беременности.

Наиболее известными хитами коллектива стали песни «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Не зарекайся».

Согласно порталу «Кинопоиск», Родика Змихновская выступила исполнительным продюсером фильма «Танцующий в пустыне» 2014 года.