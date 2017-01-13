Прохор Шаляпин предположил причину смерти бывшей солистки «Лицея»

Бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова, скончавшаяся несколько дней назад во Владивостоке, плохо себя чувствовала перед смертью. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщил друживший с певицей исполнитель Прохор Шаляпин.

«Результаты экспертизы завтра только будут. Я думаю, что сердечный приступ произошел у Жанночки», — добавил он, уточнив, что возле тела артистки были обнаружены пузырьки корвалола.

Певец также рассказал, что созванивался с Роштаковой 8 января и тогда не заподозрил ничего плохого.

РИА «Восток-Медиа» сообщили в полиции, что, по предварительной версии, о насильственной смерти речь не идет. По данному факту проводится проверка. Информация об обнаружении тела Роштаковой поступила в правоохранительные органы 11 января.

Ранее Шаляпин говорил, что перед смертью 33-летней исполнительницы произошел несчастный случай. По его словам, она лежала в ванне и ей на голову упала полка. Артистке никто не помог, ее тело было найдено спустя сутки после смерти.

Роштакова — лауреат молодежной премии «Хрустальная нота» 1997 года, победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя звезда» 1999 года в Юрмале. Некоторое время она была солисткой в российской поп-группе «Лицей».