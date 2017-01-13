Бывшая солистка группы «Лицей» погибла от падения полки в ванной

33-летняя певица, бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась у себя дома во Владивостоке. Об этом сообщил исполнитель Прохор Шаляпин в своем Instagram.
«Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды" (музыкальная передача Первого канала — прим. «Ленты.ру»), в которой Жанна тоже участвовала», — написал он.
По словам Шаляпина, Роштакова умерла спустя несколько часов после телефонного разговора с ним. Певец отметил, что женщина рассказала ему о планах переехать в Москву.
В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить
В комментарии dni.ru Шаляпин заявил, что причиной смерти Роштаковой стал бытовой несчастный случай. «Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки», — добавил он.
Жанна Роштакова — лауреат молодежной премии «Хрустальная нота» 1997 года, победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя звезда» 1999 года в Юрмале. Некоторое время она была солисткой в российской поп-группе «Лицей».