Поезд сбил двух членов джаз-группы Tower of Power в США

Поезд сбил двух музыкантов джазового коллектива Tower of Power в Окленде, штат Калифорния. Инцидент произошел возле клуба, в котором группа должна была дать концерт, сообщает Fox News в пятницу, 13 января.

Менеджер коллектива Джереми Уэстби рассказал, что пострадавшие — барабанщик Дэвид Гарибальди и бас-гитарист Марк Уэгенинген. По его словам, музыканты живы и находятся в местной больнице. Пока неизвестно, почему исполнители оказались на железнодорожных путях.

Концерт группы был отменен.

Tower of Power — американский джаз-банд, выступающий в разном составе с 1968 года. В него входит десять участников.

Группа записала 18 студийных альбомов. Среди наиболее популярных песен коллектива — Soul Vaccination, So Very Hard to Go, What Is Hip? и You're Still a Young Man. Члены группы сотрудничали с Элтоном Джоном, Отисом Реддингом и рокерами из Aerosmith.