Частный детектив назвал самые хитроумные уловки мужей ради измены женам

Детектив из Великобритании назвал самые оригинальные уловки мужей-изменников

Владелец частного детективного агентства из Великобритании назвал оригинальные уловки, которые используют мужья ради измены женам. Об этом сообщает Daily Mirror.

Леон Харт 15 лет занимается слежкой за неверными супругами и за это время вместе с коллегами разоблачил более пяти тысяч изменников. По его словам, многие мужчины используют хитроумные способы скрывать двойную жизнь от своих семей.

«Одного мужчину заподозрили в измене жене, на которой он был женат 50 лет. У них было трое детей и семь внуков. Понаблюдав за ним, мы выяснили, что он жил с еще одной женщиной в той же деревне», — рассказал частный детектив. Разоблаченный мужчина признался, что его роман на стороне длился примерно столько же, сколько и официальный брак. С любовницей у него было двое детей и трое внуков.

В другом случае супруга состоятельного мужчины заподозрила его в измене из-за частых отлучек «по делам». Харт с коллегами выяснил, что у подозреваемого было три семьи. Все они жили разных островах в море, между которыми он перемещался на вертолете. При этом мужчина старался уделять им равное время.

Еще один изменник, которого вспомнил детектив, говорил жене, что едет играть в гольф. На поле он клал свой телефон в целлофановый пакет, прятал его в кусты и отправлялся в отель на встречу с любовницей. По данным геолокации получалось, что во время измены он якобы играл в гольф с приятелями.

Ранее сообщалось, что Россия попала в список стран с самыми неверными супругами. Россия входит в первую десятку по проценту супружеских измен, но уступает США, Германии, Великобритании, Таиланду, Бразилии и Франции.