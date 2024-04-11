Россия попала в список стран с самыми неверными супругами

World Population Review: 53 процента россиян сознались в супружеской неверности

Больше всего неверных супругов в США. Об этом свидетельствуют данные проекта World Population Review, собравшего и проанализировавшего информацию о супружеской неверности в разных странах мира.

Согласно одному из опросов, использованных World Population Review, 71 процент американцев хотя бы однажды изменяли супругу или партнеру. Чаще всего любовником или любовницей в таких случаях оказывался бывший партнер или партнерша.

В список попала и Россия: она входит в первую десятку, но уступает США, Германии, Великобритании, Таиланду, Бразилии и Франции. В супружеской неверности сознались 53 процента россиян, причем чаще всего они изменяли с незнакомыми людьми.

Последние места по распространенности измен занимают Исландия (девять процентов), датский остров Гренландия (12 процентов) и Ирландия (15 процентов).

В Германии, Великобритании, Японии, Румынии, Турции, Швейцарии и Гренландии, как правило, изменяют с друзьями или подругами. В Бразилии и Новой Зеландии — с людьми, найденными в приложении для знакомств. Секс с незнакомцами предпочитают в Таиланде, Франции, Австралии, Дании и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что максимальное количество сексуальных партнеров оказалось у жителей Турции. За всю жизнь они в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера. Им несколько уступают австралийцы и новозеландцы с 13,3 партнера и исландцы с 13 партнерами.