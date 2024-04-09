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07:34, 9 апреля 2024Из жизни

Названа самая распутная страна в мире

Daily Mail: самое большое количество сексуальных партнеров у жителей Турции

Фото: Alex Azabache / Unsplash

Самой распутной страной мира, по данным проекта World Population Review, оказалась Турция. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В рамках проекта World Population Review были собраны и проанализированы данные о количестве сексуальных партнеров в течение жизни у жителей 46 стран. Усредненное значение этого показателя для всех изученных стран мира оказалось равно девяти.

Максимальное количество сексуальных партнеров оказалось у жителей Турции. За всю жизнь они в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера. Им несколько уступают австралийцы и новозеландцы с 13,3 партнера и исландцы с 13 партнерами.

На другом полюсе — Китай и Индии. У среднего жителя Китая в течение жизни бывает три партнера, у жителей Индии — 3,1.

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В России среднее количество сексуальных партнеров в течение жизни равно девяти. По этому показателю россияне опережают большую часть Западной Европы, но уступает Южной Европе и странам Скандинавии: в Финляндии, например, этот показатель равен 12,4.

В США и Канаде среднее число сексуальных партнеров составляет 10,7, в Великобритании — 9,8, в Ирландии — 11,1, в Японии — 10,2.

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Об этом также свидетельствуют данные организации World Population Review.

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      Олег Парамонов
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