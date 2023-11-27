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07:00, 27 ноября 2023Из жизни

Названы бывшие советские республики с самыми длинными пенисами

Фото: Lolostock / Shutterstock / Fotodom

Мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Об этом свидетельствуют данные организации World Populationr Review, на которые обратило внимание издание LadBible.

Из таблицы, объединяющей результаты множества исследований, следует, что самая большая средняя длина пениса наблюдается в Судане. Там этот показатель достигает 17,95 сантиметра. Последнее место занимают жители Таиланда с 9,43 сантиметра.

В Европе лидируют Нидерланды: в этой стране средняя длина мужского полового органа составляет 15,6 сантиметра. Самые длинные пенисы в Восточной Европе у поляков — в среднем 15,41 сантиметра. Среди бывших советских республик лидируют Латвия (14,69 сантиметра) и Литва (14,55 сантиметра).

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Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляет 14,16 сантиметра. По этому показателю россияне ближе всего к жителям Соединенных Штатов, где средняя длина пениса равна 14,15 сантиметра.

Ранее сообщалось, что, согласно статистическим данным о длине мужских половых органов у жителей разных стран мира, собранным проектом Worlddata, по этому показателю российские мужчины уступают украинским.

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      Олег Парамонов
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