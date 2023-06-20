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07:00, 20 июня 2023Забота о себе

Российские пенисы оказались короче украинских

WorldData: средняя длина пениса россиянина составила 13,21 сантиметра

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Статистические данные о длине мужских половых органов у жителей разных стран мира свидетельствуют, что по этому показателю российские мужчины уступают украинским. На таблицу, составленную проектом Worlddata, обратило внимание издание Men’s Health.

В публикации собраны сведения, почерпнутые из десятков исследований, проводившихся в 88 странах мира. Первое место по средней длине мужского полового органа заняли жители Эквадора, где она достигает 17,61 сантиметра. В первую тройку также попали камерунцы с пенисами длиной 16,67 сантиметра и жители Боливии, у которых средняя длина этого органа оказалась равна 16,51 сантиметра.

Средняя длина пениса россиянина, по подсчетам специалистов, составила 13,21 сантиметра. Это больше, чем у армян (13,14 сантиметра), британцев (13,13 сантиметра) и китайцев (13,07 сантиметра), но меньше, чем у представителей Украины, принимавших участие в исследовании: у них этот показатель в среднем равен 13,97 сантиметра.

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    Александра Лисица
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