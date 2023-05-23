Врач раскрыла способы сделать пенис визуально длиннее

Уролог Малик посоветовала подстричь волосы на лобке, чтобы сделать пенис визуально длиннее

Врач-уролог и сексолог Рена Малик раскрыла четыре доступных способа сделать половой член визуально длиннее. Ее слова приводит издание Men’s Health.

Для начала специалистка посоветовала мужчинам попробовать подстричь волосы на лобке. Подобная мера особенно эффективна для обладателей густой и жесткой растительности в этой области, так как она может скрывать большую часть пениса.

Второй совет — похудеть. По словам врача, когда человек набирает вес, жировые отложения образуются как на животе, так и в области лобка, что делает пенис визуально меньше, чем он есть на самом деле.

Также, по словам уролога, для увеличения размера полового органа мужчинам необходимо следить за уровнем стресса в повседневной жизни и по возможности стараться снизить его.

Когда у вас высокий уровень адреналина, например, из-за того, что вы испытываете стресс или беспокойство, все ваши мышцы, в том числе и мышцы пениса, сжимаются, вызывая сокращение его длины Рена Малик уролог

В заключение Малик посоветовала для увеличения длины пениса чаще заниматься сексом. Она отметила, что частые эрекции сопровождаются притоком крови к тканям члена, что положительно сказывается на его размере. При этом длительное отсутствие интимной близости ухудшает кровоснабжение и, как следствие, питание этих тканей кислородом, что приводит к их сокращению из-за снижения эластичности.

Ранее Малик назвала приятный способ профилактики рака простаты. Она рекомендовала мужчинам для снижения риска развития этого онкологического заболевания чаще заниматься сексом.