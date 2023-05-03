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19:11, 3 мая 2023Забота о себе

Мужчинам назвали приятный способ профилактики рака простаты

Уролог Малик рекомендовала мужчинам чаще заниматься сексом для профилактики рака простаты

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Врач-уролог Рена Малик назвала приятный и весьма доступный способ профилактики рака простаты и сохранения мужского здоровья. Ее слова приводит издание Men’s Health.

Малик объяснила, что основная функция предстательной железы — вырабатывать жидкость для эякуляции, составляющей 30 процентов объема спермы. Эта жидкость содержит ферменты и белки, которые питают сперматозоиды и облегчают им передвижение для оплодотворения яйцеклетки. По словам уролога, размер простаты меняется на протяжении жизни. Ее увеличение вызывает проблемы со здоровьем у 70 процентов мужчин старше 60 лет.

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Для профилактики рака простаты и простатита Малик рекомендовала мужчинам чаще заниматься сексом, так как частое семяизвержение значительно снижает риск развития этих заболеваний. Кроме того, сохранить потенцию поможет массаж простаты, отметила уролог.

Малик сослалась на научные теории, согласно которым вырабатываемая предстательной железой жидкость скапливается в ней между эякуляциями, и без регулярной сексуальной разрядки это может привести к развитию онкологического заболевания. Также считается, что семяизвержение способствует снятию стресса и, как следствие, профилактике рака.

Ранее Малик развеяла популярные мифы о размере полового члена. Она посоветовала не пытаться догадаться о величине пениса по размеру ног или по росту мужчины, так как это утверждение является ошибочным.

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Наталья Обрядина
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