Уролог развеяла популярные мифы о размере полового члена

Уролог Малик назвала мифом утверждение, что о величине пениса можно судить по размеру ног

Утверждение, что о величине пениса можно догадаться по размеру ног мужчины или по его росту, является ошибочным, заявила врач-уролог Рена Малик. Этот и некоторые другие популярные мифы о мужской эрекции и потенции она развеяла в беседе с изданием Men’s Health.

По словам Малик, о размере полового члена при эрекции нельзя судить не только по размеру обуви, но и по его длине в невозбужденном состоянии. Разница может сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

Еще одним распространенным мифом уролог назвала заявления, что пенис — это мышца. В действительности это непарный мягкотканный трубчатый орган. Его нельзя увеличить в размерах при помощи тренировок, как бицепсы или пресс, зато можно сломать. По словам Малик, согласно статистике, примерно одно из 175 тысяч обращений в отделение неотложной помощи происходит по этой причине.

Также, как отметила врач, ошибочно думать, что размер полового члена во время эрекции — величина постоянная. Он вполне может стать меньше. Спровоцировать это, как и проблемы с потенцией, может курение.

Из-за курения вы не получаете хорошего притока крови к половому члену, повреждаете его сосуды и нервы, что приводит к снижению эластичности и фиброзу этих тканей и, как следствие, к уменьшению размера пениса. Хорошая новость состоит в том, что, если вы откажетесь от этой вредной привычки, особенно если вы молоды, вы сможете поддерживать нормальную, здоровую эрекцию Рена Малик врач-уролог

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