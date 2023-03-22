Уролог развеяла популярные мифы о размере полового члена
Утверждение, что о величине пениса можно догадаться по размеру ног мужчины или по его росту, является ошибочным, заявила врач-уролог Рена Малик. Этот и некоторые другие популярные мифы о мужской эрекции и потенции она развеяла в беседе с изданием Men’s Health.
По словам Малик, о размере полового члена при эрекции нельзя судить не только по размеру обуви, но и по его длине в невозбужденном состоянии. Разница может сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека.
Еще одним распространенным мифом уролог назвала заявления, что пенис — это мышца. В действительности это непарный мягкотканный трубчатый орган. Его нельзя увеличить в размерах при помощи тренировок, как бицепсы или пресс, зато можно сломать. По словам Малик, согласно статистике, примерно одно из 175 тысяч обращений в отделение неотложной помощи происходит по этой причине.
Также, как отметила врач, ошибочно думать, что размер полового члена во время эрекции — величина постоянная. Он вполне может стать меньше. Спровоцировать это, как и проблемы с потенцией, может курение.
Из-за курения вы не получаете хорошего притока крови к половому члену, повреждаете его сосуды и нервы, что приводит к снижению эластичности и фиброзу этих тканей и, как следствие, к уменьшению размера пениса. Хорошая новость состоит в том, что, если вы откажетесь от этой вредной привычки, особенно если вы молоды, вы сможете поддерживать нормальную, здоровую эрекцию
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