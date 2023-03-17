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21:12, 17 марта 2023Забота о себе

Сексолог назвала плюсы мужского обрезания

Сексолог Сафина рассказала, что мужчины с обрезанием получают больше удовольствия от секса

Фото: Alan Nissa / Shutterstock / Fotodom

Мужчины с обрезанием получают больше удовольствия от интимной близости, рассказала сексолог Риналия Сафина. Она назвала плюсы этой процедуры изданию «Газета.ру».

Сафина отметила, что чувствительность во время секса не меняется с течением жизни человека. Однако мужчины, перенесшие обрезание, получают более яркую стимуляцию.

Также, сексолог объяснила, что мужское обрезание делают для того, чтобы избежать скопления бактерий под крайней плотью, из-за чего снижается риск заражения передающимися половым путем заболеваниями.

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Помимо этого Сафина считает, что обрезанный член выглядит эстетичнее необрезанного.

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Алиса Дмитриева
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