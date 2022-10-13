Уролог перечислил показания к операции на пенисе

Уролог-андролог Лубенников: операцию на пенисе делают при нарушении потенции и раке

Показаниями к операции на пенисе могут быть различные заболевания — от нарушения потенции до рака, рассказал уролог-андролог Александр Лубенников. «Ленте.ру» он перечислил мужские проблемы, ведущие в хирургический кабинет.

Большинство операций на пенисе проводят по медицинским показаниям, но существует процедура, которую делают по религиозным воззрениям. Это обрезание, пояснил Лубенников.

Если говорить о проблемах с мужским здоровьем, то показанием к операции является сужение крайней плоти, когда не открывается головка, а также избыточная крайняя плоть, когда кожа свисает как хоботок, пояснил уролог-андролог.

Проблемы мужчине может создавать короткая уздечка полового члена, а также его недостаточная длина и толщина. Эти факторы также являются поводом к хирургическому вмешательству. По словам Лубенникова, хирурги также могут исправить ситуацию, когда у мужчины нарушена потенция, половой акт слишком короткий и длится менее минуты.

Случается, что мужчина получает травму в самом болезненном месте, например, перелом. Тогда его пенис также восстанавливают хирурги, к примеру, пересаживают кожу, добавил уролог-андролог.

Случается, что из-за рака половой член приходится удалять. При этом хирурги создают неофаллос из кожно-мышечного лоскута после ампутации полового члена. Ту же процедуру проводят после травматической ампутации пениса.

Лубенников отметил, что медицина может быть бессильна только при далеко зашедших случаях рака полового члена, во всех остальных случаях врачи помогут решить проблемы физиологического или эстетического характера.

Ранее Лубенников рассказал, почему женщины отказываются от занятий сексом. Он пояснил, что происходит это не из-за лени, а из-за снижения либидо.