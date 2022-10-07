Врач назвал причины нежелания заниматься сексом

Уролог-андролог Лубенников: лень заниматься сексом становится при снижении либидо

Снижение либидо является причиной нежелания заниматься сексом, рассказал уролог-андролог Александр Лубенников. Он также назвал «Ленте.ру» и другие причины отказа от активности в сексе.

Секс — это базовая потребность человека, и при наличии либидо, то есть влечения, желание заняться сексом будет сильнее лени, убежден врач. По его словам, если человек начинает говорить о нежелании заниматься сексом, то у него, скорее всего, проблемы именно с влечением.

Либидо обусловлено как психологическими процессами, так и органическими, то есть телесными процессами Александр Лубенников уролог-андролог

Хронический стресс, утомляемость, тревожность, частые конфликты в семье, на работе, нестабильная обстановка в обществе, нарушение сна, отсутствие отдыха ведут к снижению влечения, пояснил Лубенников.

Врач отметил, что снижению либидо также способствует снижение уровня тестостерона. Кроме этого при лишнем весе, даже при нормальном уровне тестостерона, часто пропадает интерес к сексу. Это связано с тем, что жировая ткань нарушает нормальную работу тестостерона.

Исправить положение возможно только после установления причины снижения либидо. Если имеются психологические причины, то необходима консультация психотерапевта, психолога, изменение образа жизни. Если ситуация связана с тестостероном, то показана консультация уролога-андролога, если имеется избыточный вес целесообразно обратиться к диетологу, эндокринологу, пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Александр Лубенников дал несколько советов о том, как улучшить потенцию без медицинской помощи. Он отметил, что успех в сексуальной жизни зависит от здорового образа жизни и от уверенности мужчины в себе.