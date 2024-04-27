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05:30, 27 апреля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла странные привычки местных

Фото: Sergio Capuzzimati / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла, какие привычки местных жителей показались ей странными. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание, что узбекистанцы ходят в плотной одежде даже при 40-градусной жаре. «Пожилой узбек объяснил, что плотный ватный халат работает как термос, — написала она. — Он не дает телу нагреваться на жаре, и получается, что под халатом всегда постоянная температура».

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По словам блогерши, в азиатской стране также существует настоящий культ хлеба. Тандыры там стоят на площадях и перекрестках, а лепешки и другую выпечку продают повсеместно. «Отказаться от предложенного хлеба — значит очень сильно оскорбить того, кто тебе его предлагает», — добавила россиянка.

Еще туристку удивило, что жители Узбекистана привыкли есть на полу за низким столом. Плов, который считается утренним блюдом, там принято есть руками. Кроме того, в стране любят приглашать туристов в дома. «Ради гостя тут готовы пойти на неудобства, предложить самое лучшее, пустить туда, куда обычно нельзя», — заключила автор.

Другая тревел-блогерша предостерегла от нескольких ошибок во время путешествия в Узбекистан. Например, она посоветовала заранее покупать билеты на поезда, потому что выгодные места там разбирают быстро.

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      Мария Борисова
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