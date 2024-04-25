Россиянка побывала в Узбекистане и предостерегла туристов от нескольких ошибок

Российская путешественница побывала в Узбекистане и предостерегла туристов от нескольких ошибок, которые могут испортить им отдых. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Тем, кто планирует ездить между городами страны на поезде, автор посоветовала покупать билеты заранее. «Дело в том, что в Узбекистане не так много поездов и выгодные билеты разбирают очень быстро», — пояснила она. В результате турист может оказаться в не самых комфортных условиях.

Россиянка добавила, что испортить впечатление о стране может и поход на местный рынок. По ее словам, там принято торговаться, поэтому продавцы изначально завышают цены минимум в два раза.

«Еще одна неприятность, с которой я столкнулась в Узбекистане, — это такси, — рассказала блогерша. — Куда бы вы ни пошли, везде будут таксисты, которые предложат свои услуги, называя их самыми выгодными». Туристка отметила, что в поездке она пользовалась российским агрегатором такси.

Другая тревел-блогерша рассказала об опасностях, которые подстерегают туристов в Узбекистане. Она сыронизировала, что в стране есть риск объесться вкусными блюдами и попасть в гости к радушным местным жителям.