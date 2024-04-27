Стало известно о взрывах в украинском Днепре

В городе Днепр на юго-востоке Украины произошли взрывы

В городе Днепр (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

«Днепр, местные паблики снова сообщают о взрывах!» — говорится в сообщении украинского издания.

19 апреля Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, в результате атаки были повреждены два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара российских войск был припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.