Экс-разведчик Чинкуини: при ударе по Харькову погибли 60 французских агентов

В результате российского удара по Харькову 16 января были ликвидированы около 60 французских агентов. Об этом заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что в тот день российские военные ударили по заброшенному роддому, который оборудовали под базу наемников.

«В пресс-релизе говорилось, что их "ядро" составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», — рассказал Чинкуини о погибших соотечественниках.

Бывший разведчик отметил, что среди них не было наемников. Обычно они сообщают о смерти своих сослуживцев в социальных сетях, однако в тот раз этого не произошло.

Ранее Чинкуини сообщил, что французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок.