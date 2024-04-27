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06:15, 27 апреля 2024Бывший СССР

Во Франции рассказали о погибших на Украине агентах-соотечественниках

Экс-разведчик Чинкуини: при ударе по Харькову погибли 60 французских агентов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате российского удара по Харькову 16 января были ликвидированы около 60 французских агентов. Об этом заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что в тот день российские военные ударили по заброшенному роддому, который оборудовали под базу наемников.

«В пресс-релизе говорилось, что их "ядро" составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», — рассказал Чинкуини о погибших соотечественниках.

Бывший разведчик отметил, что среди них не было наемников. Обычно они сообщают о смерти своих сослуживцев в социальных сетях, однако в тот раз этого не произошло.

Ранее Чинкуини сообщил, что французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок.

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      Евгений Силаев
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