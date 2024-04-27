Рогов: ВСУ отвели танки Abrams из-за падения акций производителей

Вооруженные силы Украины отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams на фоне падения акций их производителей на рынке. Поскольку потом тяжело продавать боевую технику, которая настолько уязвима и так легко горит, предположил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет «РИА Новости».

«Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая. Здесь ничего личного, просто бизнес, просто маркетинг», — уточнил он.

По словам Рогова, с другой стороны, это хороший пример начала формирования санитарной зоны и отведения оружия Запада от границ России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перестали использовать американские танки Abrams. Отмечается, что данное решение было принято из-за уязвимости техники перед российскими дронами.

При этом в Пентагоне отказались комментировать информацию об отводе Abrams с поля боя на Украине. Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переадресовал этот вопрос Киеву.