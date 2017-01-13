Представитель «Лицея» опроверг участие погибшей певицы в группе

Представитель группы «Лицей» Евгений Яковлев заявил, что погибшая во Владивостоке 33-летняя певица Жанна Роштакова никогда не входила в основной состав коллектива. Об этом он в пятницу, 13 января, рассказал в комментарии агентству РИА Новости.

«Она выступала один или два раза на подмене в начале 2000-х», — заявил Яковлев. Представитель «Лицея» также выразил соболезнования родным и близким умершей.

О смерти Роштаковой ранее 13 января в своем Instagram сообщил российский певец Прохор Шаляпин. Он рассказал, что дружил с погибшей с 1999 года, когда они вместе участвовали в музыкальном конкурсе «Утренняя звезда». При этом ряд СМИ, в том числе dni.ru, отмечали, что артистка некоторое время была солисткой в группе «Лицей».

Говоря о причинах смерти женщины, Шаляпин сообщил, что это был несчастный случай. «Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка (...) Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!» — отмечал певец.

Позднее он рассказал, что Роштакова плохо себя чувствовала перед смертью, и предположил, что у нее мог произойти сердечный приступ.