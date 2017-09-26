Умерла актриса Элизабет Доун

Британская актриса Элизабет Доун скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Independent во вторник, 26 сентября.

Причиной смерти стала эмфизема легких. Артистка боролась с заболеванием в течение нескольких недель.

Родственники актрисы выпустили заявление в связи с ее кончиной: «Мы опустошены смертью нашей любимой жены, матери, сестры, бабушки и прабабушки, невероятной Лиз Доун».

Известность актрисе принесла роль Веры Дакворф в британском сериале «Улица коронации». Она снималась в мыльной опере на протяжении почти 35 лет. Героиня Доун умерла от сердечного приступа в 6734-м эпизоде шоу, вышедшем в 2008 году.

Актриса также сыграла в таких сериалах, как «Автомобили Z», «Королевский суд» и «Ферма Эммердейл».