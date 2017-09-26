Умер основатель русского поп-арта Андрей Гросицкий

В Москве скончался художник Андрей Гросицкий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

Ему было 82 года.

«Прощание с художником состоится 28 сентября, в четверг, в 11:00 в Храме Илии Пророка в Обыденском переулке. Андрей Гросицкий будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве», — говорится в сообщении.

Гросицкий был представителем поколения шестидесятников. Его также считают одним из основателей русского поп-арта.

Работы живописца находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, ГЦСИ, в коллекциях Милоша Формана и Бар-Гера.