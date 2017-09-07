Умер архитектор Никола-Ленивца Василий Щетинин

В США скончался российский архитектор и дизайнер, один из основателей арт-парка Никола-Ленивец Василий Щетинин. О его смерти в четверг, 7 сентября, сообщил в Facebook протоиерей Вячеслав Перевезенцев.

«Вася Щетинин сегодня умер», — написал Перевезенцев.

Ему было 52 года.

5 сентября стало известно, что Щетинин перенес инсульт в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Он прилетел в Соединенные Штаты, чтобы посетить фестиваль Burning Man.

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Архитектор был госпитализирован, более недели он находился в коме. Сообщалось, что его состояние крайне тяжелое.

Друзья и родственники дизайнера запустили кампанию по сбору средств для оплаты «очень дорогостоящего лечения», так как у художника не было туристической страховки.

Василий Щетинин — автор идеи и концепции творческого поселка для художников в деревне Никола-Ленивец Калужской области. В 2006 году на базе арт-парка был впервые организован фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который с тех пор проходит ежегодно.