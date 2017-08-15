В Никола-Ленивце пройдет фестиваль музыки и архитектуры Signal

В Никола-Ленивце состоится четырехдневный фестиваль Signal. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие, посвященное музыке и архитектуре, пройдет с 17 по 20 августа в двухстах километрах от Москвы.

Билеты доступны на сайте фестиваля.

В музыкальной программе заявлены диджей-сеты Вероники Васики, Матиаса Агуайо, Райана Эллиота, Рона Морелли, Маайян Нидам, Томаса Мельхиора, Тобиаса Линдена.

Вживую выступят группа Wareika, Педер Маннерфельт, проект Soundwalk Collective, Торн Хоук, Камран Садеги, квартет The Chi Factory, Джоуи Блаш, Ark и коллектив Zoviet France.

Архитектурной составляющей фестиваля займутся такие бюро, как Dom, Kontora, Sila Sveta и архитектор Иван Щетинин.