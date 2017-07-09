Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет

Умер российский художник Илья Глазунов в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщила его супруга.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Пережил блокаду города, потеряв семью. Первая выставка работ художника состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве и имела большой успех. Он основал и был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова.

Глазунов являлся в том числе лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».