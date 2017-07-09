Дочь Ильи Глазунова назвала причину его смерти

Советский и российский художник Илья Глазунов умер от остановки сердца. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщила РИА Новости его дочь Вера Глазунова.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать», — сказала она.

Соболезнования в связи с кончиной Глазунова выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной», — сказал Песков.

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Он напомнил, что «Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения», передает РИА Новости. «Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

О смерти Глазунова стало известно ранее, 9 июля. Он умер в возрасте 87 лет.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Пережил блокаду города, потеряв семью. Первая выставка работ художника состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве и имела большой успех. Он основал и был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова.

Глазунов являлся в том числе лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».