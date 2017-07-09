Дочь Ильи Глазунова назвала дату и место похорон художника

Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 11 июля. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщила РИА Новости дочь художника Вера Глазунова.

«Отпевание пройдет в Богоявленском соборе в Елохове в 11 утра. Похоронен отец будет на Новодевичьем кладбище во вторник», — сказала она.

Ранее 9 июля дочь художника сообщила, что Глазунов умер в возрасте 87 лет от остановки сердца.

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Соболезнования в связи с кончиной Глазунова выразил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что «Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения». «Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Пережил блокаду города, потеряв семью. Первая выставка его работ состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном доме работников искусств в Москве и имела большой успех. Он основал и был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Глазунов являлся в том числе лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».