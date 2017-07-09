Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Ильи Глазунова

Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью художника Ильи Глазунова. Телеграмма опубликована на сайте ведомства в воскресенье, 9 июля.

«Большую потерю понесла сегодня российская культура. Из жизни ушел один из ярчайших представителей современного изобразительного искусства — Илья Сергеевич Глазунов», — отметил министр.

«Творчество было для Ильи Сергеевича целым миром, пропущенным через всего себя, драмой момента, запечатленного навечно. Он был всецело погружен в мир картин и образов, удивительная духовная связь между мастером и полотнами была настолько сильна, что вдохновение не покидало его даже в минуты отдыха», — подчеркнул глава Минкульта.

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Мединский добавил, что Глазунов «оставил после себя нечто большее, чем бесценную коллекцию шедевров». «Прошу родственников и близких Ильи Глазунова принять слова соболезнования и поддержки», — написал он.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оболезнования в связи с кончиной Глазунова выразил глава государства Владимир Путин. «Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной», — сказал Песков.

О смерти Глазунова стало известно 9 июля. Он умер в возрасте 87 лет.

Илья Глазунов являлся обладателем ордена преподобного Андрея Рублева I степени, золотой медали ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую культуру», был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его именная галерея находится на улице Волхонка в центре Москвы.