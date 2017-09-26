Умерла актриса из «Возвращения Мухтара»

Актриса Наталья Юнникова скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает dni.ru.

37-летняя Юнникова находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Ранее в сентябре стало известно, что у артистки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Врачи ввели ее в искусственную кому.

Как писал Telegram-канал Mash, артистка упала у себя дома и потеряла сознание, ударившись головой.

Наталья Юнникова исполнила главную роль в детективном сериале «Возвращение Мухтара». Она сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах телешоу.

В ее фильмографии также проекты «Кухня», «Огни большого города», «Паутина» и «Диверсант 2: Конец войны».