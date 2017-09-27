Культура
 

Появилось видео с места смерти актера из «Физрука»

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появилось видео с места гибели актера Егора Клинаева. Ролик опубликован на YouTube-канале МОСРЕГ в среду, 27 сентября.

На записи видны последствия массового ДТП на МКАД в ночь на среду. В объектив попали перевернутые и разбитые автомобили. На месте происшествия работает полиция.

В ДТП столкнулись три автомобиля. 18-летнего Клинаева насмерть сбила машина после того, как он остановился у места аварии, чтобы помочь пострадавшим. Помимо актера, проезжавший мимо автомобиль сбил еще двух человек, они госпитализированы.

Егор Клинаев сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское». Он также принял участие в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Актер из «Физрука» погиб в массовом ДТП
Умерла актриса из «Возвращения Мухтара»
Врачи ввели в кому актрису из «Возвращения Мухтара» Наталью Юнникову
Последние новости
Роскосмос обнародовал планы по созданию станции у Луны
Рождаемость подвигла Кадырова просить о новых федеральных вложениях
Определен самый популярный среди туристов город мира
В сеть утекли интимные фото стримерши Карины
Появилось видео с места смерти актера из «Физрука»
ФСБ укрепит границу между Крымом и Украиной 50-километровым заграждением
Росгвардия потратит более полумиллиона рублей на хрустальные погоны
Другие материалы рубрики
Культура00:1326 сентября

«Кто вообще в наше время грабит банки?»

Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
11:58Сегодня

Умер композитор «Полетов во сне и наяву» и «Храни меня, мой талисман»

12:35Сегодня

Актер из «Физрука» погиб в массовом ДТП

10:53Сегодня

Названы самые высокооплачиваемые актрисы телевидения

Культура00:2923 сентября

«Женщины любого возраста и внешности вправе гордиться собой»

Муза Альмодовара о любви к прислуге и миссии женского кино
07:04Сегодня

Названы самые сексуальные клипы всех времен

09:41Сегодня

Чернокожий рэпер Адольф попал в больницу с пулевыми ранениями

21:1426 сентября

Оксимирон и «Би-2» выпустили совместный трек

Культура11:1126 сентября

Конец истории

Виктор Пелевин о России после Путина
09:5326 сентября

Вышел трейлер третьей полнометражки «Смешариков»

21:2826 сентября

Умер основатель русского поп-арта Андрей Гросицкий

00:1426 сентября

Канье Уэст потолстел

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Учительница из Петербурга написала «дурак» на лбу второклассника
Против машиниста врезавшегося в ограничитель поезда возбудили уголовное дело
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Во Владивостоке водитель наехал на двух женщин с младенцами
Обвиняемый в съемках порно в Челябинске американец частично признал вину
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Все материалы
Мир
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
СМИ заподозрили международную коалицию в применении белого фосфора в Сирии
Талибы попытались уничтожить министра обороны США в Кабуле
В российском МИД заявили о поддержке территориальной целостности Ирака
Прототип стены на границе с Мексикой начали строить в США
Все материалы
Бывший СССР
Советник Порошенко нашел причину взрывов на складе боеприпасов под Винницей
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Гройсман прокомментировал пожар на складе боеприпасов
На Украине взрывы под Винницей сочли диверсией на день рождения Порошенко
Появилось видео пожара под Винницей
СМИ узнали о пострадавших в результате взрывов под Винницей
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Рост ВВП России превысил два процента
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с пирамидой МММ
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Минэкономразвития спрогнозировало новые ипотечные рекорды
Все материалы
Бизнес
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Анна ПетроваДолгая дорога к маленькому кафе
Зачем хозяйке кафе 20 дней в месяц работать официанткой
Разорительный дисконт
Украинский демпинг угрожает российским производителям
Столичных хлебопеков уличили в экономии масла и маргарина
США решили закупить в России патроны для поставки в Афганистан
«Росконгресс» и ЮНИДО договорились о сотрудничестве
Жалоба АФК «Система» направлена в апелляционный суд Челябинска
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Арестован бывший гендиректор СУ-155
Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду
Мажоры в Москве с десяток раз за минуту нарушили ПДД напротив Дома правительства
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Все материалы
Наука и техника
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
В России приняли на вооружение снайперскую винтовку «Точность»
Роскосмос обнародовал планы по созданию станции у Луны
В США ужаснулись росту показателей ЗППП
Пылесос «бросился» на рельсы в московском метро
Все материалы
Спорт
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Альварес обозначил сроки реванша с Головкиным
В сборной России по футболу появится еще один легионер
Слишком шумные фанаты вынудили футболиста уйти с поля в матче Лиги чемпионов
Четырех футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов
В РФС прокомментировали информацию о расизме в матче «Спартака» и «Ливерпуля»
Бейсболист рассыпал чипсы болельщика и купил ему новые во время матча
Все материалы
Культура
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
Появилось видео с места смерти актера из «Физрука»
Актер из «Физрука» погиб в массовом ДТП
Названы самые высокооплачиваемые актрисы телевидения
Чернокожий рэпер Адольф попал в больницу с пулевыми ранениями
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
Схожесть новых губернаторов породила теории заговора
Австралийский блогер связал гей-браки с засилием педофилов и зоофилов
Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram
Трампу официально разрешили оскорблять и унижать
Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера
Все материалы
Ценности
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений
Adidas предложил утепляться с помощью шерсти мериноса
Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Фронтмен Therr Maitz выпустил коллекцию очков
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Пилот Etihad Airways умер во время рейса
Определен самый популярный среди туристов город мира
Огромный рой пчел сорвал вылет лайнера в Индонезии
Названы наиболее часто похищаемые из российских отелей вещи
Российские туристы вошли в число лидеров по численности в Стамбуле
Французская авиакомпания вернется в Россию после трехлетнего перерыва
Все материалы
Из жизни
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Тренера Приморского океанариума уволят за избиение дружелюбного моржа Миши
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Все материалы
Без Квята
Почему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
«Мерседес», выдыхай!
Как сделать седан S-класса намного шире и не вызвать ни у кого подозрений
«Лады» со следующего года получат новые мультимедийки
Mitsubishi Pajero Sport стал на 200 тысяч рублей дешевле из-за калужской сборки
Производитель пылесосов Dyson будет выпускать электромобили
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы