Появилось видео с места смерти актера из «Физрука»

В сети появилось видео с места гибели актера Егора Клинаева. Ролик опубликован на YouTube-канале МОСРЕГ в среду, 27 сентября.

На записи видны последствия массового ДТП на МКАД в ночь на среду. В объектив попали перевернутые и разбитые автомобили. На месте происшествия работает полиция.

В ДТП столкнулись три автомобиля. 18-летнего Клинаева насмерть сбила машина после того, как он остановился у места аварии, чтобы помочь пострадавшим. Помимо актера, проезжавший мимо автомобиль сбил еще двух человек, они госпитализированы.

Егор Клинаев сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское». Он также принял участие в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».