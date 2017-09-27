После гибели 18-летнего актера из «Физрука» завели уголовное дело

По факту ДТП, в котором погиб актер Егор Клинаев, возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 27 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Мир 24».

Дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Авария на 24-м километре МКАД произошла в ночь на среду. Столкнулись три машины. Увидев место происшествия, 18-летний Клинаев остановился, чтобы помочь пострадавшим, но его насмерть сбил проезжавший автомобиль.

Ранее в сети появилась видеозапись с места гибели актера.

Клинаев сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское». Он также принял участие в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».