Орландо Блум отпраздновал день рождения разбитым гоночным болидом

Актер Орландо Блум попал в аварию, тестируя гоночный автомобиль «Формулы Е» в Марракеше. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале ABB Formula E.

Во время заезда артист не вписался в поворот и влетел в стену, повредив носовую часть болида. Сам Блум не пострадал. 41-летний актер прилетел в Марокко, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Орландо Блум известен по ролям эльфа Леголаса в трилогии «Властелин колец» и пирата Уильяма Тернера в серии фильмов «Пираты Карибского моря».

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