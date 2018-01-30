Николь Кидман поела живых червей

Актриса Николь Кидман призналась, что любит употреблять в пищу насекомых, назвав это своим «секретным талантом». Она продемонстрировала это на камеру, видеозапись опубликована на YouTube-канале Vanity Fair.

«Два миллиарда людей на Земле едят насекомых, и я — одна из них», — подчеркнула артистка.

Кидман отведала живых гусениц табачного бражника, сушеных сверчков и жареных кузнечиков, а также поела копошащихся мучных червей — личиночную форму большого мучного хрущака. Последние, отметила актриса, были довольно сочными.

50-летняя Николь Кидман снималась в таких фильмах, как «Далеко-далеко», «Миротворец», «С широко закрытыми глазами», «Мулен Руж» и «Догвилль».

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