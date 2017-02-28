В сети удивились странным аплодисментам Николь Кидман на «Оскаре»

Американская актриса Николь Кидман удивила пользователей Twitter необычной манерой аплодировать во время вручения кинопремии «Оскар». В сети предположили, что артистка не умеет хлопать.

На кадрах с церемонии видно как Кидман, растопырив пальцы, имитирует аплодисменты, ее ладони при этом не соприкасаются.

«Почему Николь Кидман хлопает как Гринч (зеленый монстр из фильма "Гринч — похититель Рождества", — прим. «Ленты.ру»)!?» — прокомментировал Michael Lopriore.

Некоторые пользователи предположили, что Кидман странно аплодировала из-за колец на пальцах.

Николь Кидман снималась в таких фильмах, как «Далеко-далеко», «Миротворец», «С широко закрытыми глазами», «Мулен Руж» и «Догвилль». Она также сыграла в картине Гарта Дэвиса «Лев», которая была номинирована на «Оскар» в этом году в категории «Лучший фильм». Победа досталась ленте «Лунный свет» Барри Дженкинса.

Вручение премий «Оскар-2017» прошло в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля.