Николь Кидман выплюнула еду популярного американского повара в эфире ток-шоу

Австралийская актриса Николь Кидман выплюнула еду, приготовленную популярным американским поваром Джадой Де Лаурентис (Giada De Laurentiis) в эфире ток-шоу ведущей Эллен Дедженерес. Ролик был опубликован на YouTube-канале TheEllenShow.

На видео, которое за сутки набрало более 760 тысяч просмотров, Де Лаурентис обучает Кидман и Дедженерес секретам кулинарии и угощает женщин своими авторскими блюдами. Среди них оказалась фокачча с клементинами, которая настолько не понравилась актрисе, что она была вынуждена выплюнуть еду в салфетку. «Она немного жестковата», — призналась Кидман.