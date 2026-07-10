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15:11, 10 июля 2026Экономика

Бразилия резко нарастила поставки одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Экспорт сои из Бразилии в Россию вырос в 2,9 раза в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: feeling lucky / Shutterstock / Fotodom

По итогам июня 2026 года суммарная стоимость поставок сои из Бразилии в Россию увеличилась почти втрое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании экспорта этого вида продукции из страны БРИКС на отечественный рынок сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период поставщики из латиноамериканского государства отправили в Россию соевых бобов на общую сумму 35,8 миллиона долларов. Достигнутый в начале лета результат оказался максимальным с мая прошлого года.

В годовом выражении экспорт подскочил в 2,9 раза, а в месячном — на 37 процентов. Подобная динамика позволила России подняться на 14-е место в списке крупнейших покупателей бразильской сои, хотя ранее занимала лишь 20 строчку.

Лидером рейтинга оказался Китай с результатом 4,45 миллиарда долларов. В топ-3 также вошли Испания (255,2 миллиона) и Иран (224 миллиона). На четвертой строчке расположилась Турция (214,9 миллиона), а Таиланд (184,1 миллиона) замкнул пятерку ведущих импортеров.

В этом году Бразилия также заметно нарастила отгрузки мяса на российский рынок. В январе-июне экспорт этой продукции из латиноамериканской страны вырос почти на 40 процентов и достиг 304,7 миллиона долларов в денежном выражении. В итоге стоимость поставок достигла максимума с 2017 года.

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