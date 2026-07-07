Поставки одного вида продовольствия из страны БРИКС в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт мяса из Бразилии в Россию вырос почти на 40 процентов в январе-июне

По итогам первой половины года суммарная стоимость поставок мяса из Бразилии в Россию увеличилась почти на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании отгрузок этого вида продовольствия из страны БРИКС в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период экспортеры из латиноамериканского государства отправили на российский рынок мяса на общую сумму 304,7 миллиона долларов. Год к году стоимость поставок увеличилась на 38 процентов.

Достигнутый в январе-июне результата оказался максимальным с 2017 года. Тогда за первые шесть месяцев российские импортеры закупили бразильского мяса на 688,7 миллиона долларов.

Несмотря на заметное наращивание импорта Россия не смогла войти в десятку крупнейших импортеров этого вида продукции из латиноамериканской страны, заняв лишь 11-е место. Лидером оказался Китай с результатом 5,74 миллиарда долларов, в топ-3 также попали США (1,13 миллиарда) и Япония (931,1 миллиона).

За последние несколько лет Бразилия заметно нарастила поставки вина в РФ, отмечали в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВРР). Латиноамериканской стране наряду с Южно-Африканской Республикой (ЮАР), Китаем, Сербией и Грузии удалось потеснить с российского рынка европейских экспортеров. Последние на фоне повышенных импортных пошлин резко снизили отгрузки этого вида алкоголя, констатировали в отраслевом объединении.