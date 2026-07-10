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15:20, 10 июля 2026Путешествия

Пассажира самолета по плечи засосало в разбитый иллюминатор

Bild: Пассажира авиакомпании Ryanair засосало в разбитый иллюминатор
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Пассажира авиакомпании Ryanair по плечи засосало в разбитый иллюминатор самолета во время перелета из Греции в Германию. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел утром 10 июля на рейсе из Салоников в Мемминген. Вскоре после взлета на высоте примерно 6000 метров на борту Boeing 737-800 раздался громкий хлопок. «Окно разбилось. Затем сработали кислородные маски», — рассказал изданию очевидец.

Голову 61-летнего мужчины затянуло в иллюминатор, жена схватила его за ноги и держала до тех пор, пока на помощь не пришли попутчики. Пилоты сообщили об экстренной ситуации и развернули воздушное судно в небе над Северной Македонией. Самолет Ryanair приземлился в аэропорту отправления через час после взлета, посадка прошла успешно.

Пострадавшего госпитализировали. Авиаперевозчик предоставил пассажирам резервный борт, который успешно достиг пункта назначения. Причина инцидента выясняется.

Ранее самолет со 156 пассажирами выкатился за пределы полосы после посадки и попал на видео. Инцидент произошел 9 июля с лайнером Boeing 737 Max.

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