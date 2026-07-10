Самолет со 156 пассажирами выкатился за пределы полосы после посадки и попал на видео

CBC: Самолет Air Canada выкатился за пределы ВПП после посадки в аэропорту Монреаля

Самолет авиакомпании Air Canada выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту Монреаля, Канада. Борт попал на видео, которое публикует CBC.

Уточняется, что инцидент произошел 9 июля с лайнером Boeing 737 Max, прибывшим из Лос-Анджелеса, США. На борту находилось 156 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они покинули салон и были доставлены в терминал автобусами. О пострадавших не сообщается. После произошедшего ВПП пришлось временно закрыть.

Одна из пассажирок самолета, Барбара Эдельстон Петерсон, рассказала, что во время посадки шел проливной дождь, и она почувствовала неладное, как только лайнер коснулся взлетной полосы.

«Мы летели очень быстро, и вдруг появился сильный запах дыма. Следующее, что я помню, — как мы оказались на газоне. Дым, грязь и трава были прямо у моего окна, так что я ничего не видела снаружи», — призналась Петерсон.

Женщина добавила, что их продержали в салоне около трех часов. Она также назвала членов экипажа настоящими профессионалами за то, как они справились с последствиями.

Тем временем представители Air Canada заявили, что борт отбуксируют в ангар для полной проверки. Авиаперевозчик начинает детальное расследование и будет сотрудничать с соответствующими органами для определения причины.

В конце июня в аэропорту якутского города Мирный самолет со 179 людьми на борту при посадке выкатился за пределы взлетной полосы. Пассажиров и членов экипажа оперативно эвакуировали из воздушного судна с помощью автотрапа.

