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15:16, 10 июля 2026Наука и техника

Покупку Tomahawk Германией связали с «фундаментальным сдвигом» НАТО

TWZ: Покупка ракет Tomahawk Германией демонстрирует сдвиг в подходе НАТО к сдерживанию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Планируемая Германией покупка американских крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon связана с изменением подхода НАТО к сдерживанию. Перевооружение Берлина оценило американское издание TWZ.

По словам автора, решение о приобретении ракет большой дальности и разработка нового дальнобойного оружия свидетельствуют о растущей решимости европейских стран-членов НАТО развивать потенциал для дальних ударов. Как пишет издание, эти шаги являются ответом на «растущую российскую угрозу».

«Закупки Tomahawk Германией отражают фундаментальный сдвиг в подходе НАТО к сдерживанию в Европе, где возможности нанесения неядерных ударов большой дальности снова рассматриваются как необходимые, а не как фактор эскалации», — говорится в материале.

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Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что появление Tomahawk в Германии потребует подготовки сотен пусковых установок «Искандер» к потенциальной боевой работе.

9 июля главы военных ведомств США и Германии договорились о выдаче Берлину разрешения на покупку Tomahawk и Typhon в августе.

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