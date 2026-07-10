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13:17, 10 июля 2026Наука и техника

В России призвали готовить «Искандеры» для Германии

В России призвали готовить сотни ОТРК «Искандер» в ответ на появление Tomahawk в Германии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Появление наземных пусковых установок Typhon и крылатых ракет Tomahawk в арсенале Германии потребует симметричной реакции России. Telegram-канал «Военная хроника» призвал готовить сотни пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Отмечается, что до сих пор основным дальнобойным оружием Берлина были крылатые ракеты воздушного базирования Taurus c дальностью 500 километров. Tomahawk обеспечат Германии дальность потенциального удара до 1500-2500 километров.

Комплексы Typhon позволят атаковать удаленные цели без использования авиации и флота. В состав батареи комплекса входят четыре пусковые установки, которые несут по четыре ракеты. Помимо «Томагавков», Typhon может использовать зенитные ракеты SM-6. «Если Германия получит эти ракеты, России придется отвечать схожим образом и готовить к потенциальной боевой работе десятки (если не сотни) пусковых ОТРК "Искандер" с ракетами 9М729 или 9М723-2», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что министры обороны США и Германии договорились о выдаче Берлину разрешения на покупку ракет Tomahawk и установок Typhon.

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