Николь Кидман объяснила свои странные аплодисменты на «Оскаре»

Голливудская актриса Николь Кидман рассказала, почему странно аплодировала во время вручения кинопремии «Оскар». Как она сообщила в эфире на австралийском радио KISS FM в четверг, 9 марта, ей мешало кольцо.

«У меня на пальце было огромное кольцо, которое мне не принадлежало. Оно было таким красивым, я ужасалась мысли, что могу его повредить», — объяснила Кидман в эфире передачи Kyle & Jackie O.

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Во время премии «Оскар-2017», прошедшей 27 февраля, пользователи Twitter заметили у Кидман необычную манеру аплодировать. На кадрах с церемонии видно, как актриса, растопырив пальцы, имитирует аплодисменты, но ее ладони при этом не соприкасаются. В сети предположили, что артистка не умеет хлопать.

Кидман снималась в таких фильмах, как «Далеко-далеко», «Миротворец», «С широко закрытыми глазами», «Мулен Руж» и «Догвилль». Она также сыграла в картине Гарта Дэвиса «Лев», которая была номинирована на «Оскар» в этом году в категории «Лучший фильм». Победа досталась ленте «Лунный свет» Барри Дженкинса.