Звезды «Властелина колец» изобразили драку с пещерным троллем в ресторане

Актеры, исполнившие главные роли в трилогии «Властелин колец», встретились в кафе спустя 15 лет после выхода первого фильма эпопеи. Совместную фотографию с Орландо Блумом (исполнил роль эльфа Леголаса), Элайджей Вудом (Фродо Бэггинс), Билли Бойдом (Пиппин Тук) и Вигго Мортенсеном (Арагорн) опубликовал в своем Instagram Доминик Монаган, сыгравший в трилогии хоббита Мерри Брендибака.

На снимке актеры изобразили сцену из «Братства кольца», в которой на героев в копях Мории нападает полчище гоблинов. «С ними пещерный тролль», — процитировал Монаган реплику из фильма.

Актер также выложил селфи с Мортенсеном, которое подписал словами «Мой капитан. Мой король».

Кинотрилогия «Властелин колец» режиссера Питера Джексона — экранизация культового романа «Властелин колец» британского писателя Джона Толкина. В картинах также снимались Шон Остин, Доминик Монахан, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер и Кейт Бланшетт. Мировая премьера первой части «Братство кольца» состоялась в конце 2001 года.