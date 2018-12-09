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Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

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Тарас Мельничук

В Киеве скончался 27-летний актер Тарас Мельничук. Как сообщает официальный сайт Министерства культуры Украины, причиной его смерти стало онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз.

Мельничук ушел из жизни в субботу, 8 декабря. По данным украинского «Телеканала 24», он страдал от заболевания с осени 2015 года. Он лечился не только на родине, но и в Белоруссии и Израиле. Коллеги сыграли несколько благотворительных спектаклей, чтобы собрать деньги на дорогостоящие лекарства.

За несколько дней до смерти он писал на своей странице в Facebook, что его выписали домой для «восстановления показателей крови». Однако его состояние ухудшилось: в костном мозге мужчины обнаружили раковые клетки, а в кишечнике разрослась опухоль.

На родине актер играл в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, снимался в клипах и рекламе. Российский зритель мог видеть Мельничука в сериалах «Возвращение Мухтара», «Первая мировая» и «Сны».

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